Stadtrat Zweibrücken Neuer Schulname, neues Trauzimmer, neue Aufträge

Im Schulträgerausschuss war der Wunsch der Grundschule in Ixheim nach einer offiziellen Namensänderung vorberaten worden. „Warum das denn, werden sich viele sicher wundern“, sagte Schuldezernentin Christina Rauch (CDU) und verwies darauf, dass die Schule in den Köpfen der Zweibrücker schon seit Jahrzehnten die Thomas-Mann-Schule ist, obwohl sie amtlich Grundschule Ixheim heißt. Rauch erinnerte auch an den geschichtsträchtigen Namensgeber: „Wir alle kennen Thomas-Mann als bedeutenden Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, den Nobelpreisträger, der auch für seine Positionierung in der Zeit des Nationalsozialismus gegen die NSDAP bekannt ist. Seine Rede war ein wichtiger Beitrag für Demokratie und Gesicht zu zeigen.“

Hintergrund: Ab Oktober 1940 hatte der Literaturnobelpreisträger Thomas Mann in den Zweiten Weltkrieg eingegriffen: Aus dem Exil sprach er über die BBC monatlich zu den Deutschen, prangerte den Massenmord an den Juden an. Seine Rede im September 1942 gilt als die bedeutendste. Darin konfrontiert Thomas Mann die Deutschen mit Kriegsverbrechen, mit Judenverfolgung, Menschenexperimenten und Euthanasie: „Das Unaussprechliche, das in Russland, das mit den Polen und Juden geschehen ist und geschieht, wisst ihr, wollt es aber lieber nicht wissen aus berechtigtem Grauen vor dem ebenfalls unaussprechlichen, dem ins Riesenhafte heranwachsenden Hass, der eines Tages über Euren Köpfen zusammenschlagen muss.“⇥(elb)