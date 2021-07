Zweibrücker Deponie: Grünschnitt und mehr wird nur noch mit per Hand ausgefülltem Formular angenommen : Neue Papierbürokratie statt Behörden-Amazon

Zweibrücker Deponie: Grünschnitt und mehr wird nur noch mit per Hand ausgefülltem Formular angenommen

Hier am Eingang der Mülldeponie müssen Bürger das Formular ausfüllen, wenn sie Abfälle abgeben. Oder ausgedruckt mitbringen. Foto: Sebastian Dingler

Zweibrücken Mal schnell Grünschnitt aus dem Garten auf der Zweibrücker Deponie abgeben – das geht neuerdings nicht mehr so einfach wie gewohnt. Erst mal muss ein Papier-Formular ausgefüllt werden! Der UBZ erklärt auf Merkur-Anfrage, warum. Und wie reagiert die Stadt, die einen Digitalisierungs-Kurs angekündigt hatte, um Bürgern das Leben zu erleichtern?

Ein „Behörden-Amazon“ hatte Oberbürgermeister Marold Wosnitza 2019 in seiner ersten Neujahrsempfangs-Rede als Zweibrücker OB angekündigt – und damit gemeint, Bürgern durch Digitalisierung den Umgang mit der Verwaltung zu vereinfachen.

Die Diskussion löste eine Facebook-Nutzerin aus: Sie schrieb, es dauere jetzt ein bisschen länger, Grünschnitt auf der Zweibrücker Mülldeponie (Abfallwirtschaftszentrum Rechenbachtal) abzugeben. Grund: Wer dort jetzt Abfälle abgeben möchte, müsse zunächst ein Formular ausfüllen, dieses am Ablageplatz vorzeigen und am Ausgang wieder abgeben.

Dabei wurde offensichtlich nicht daran gedacht, dass Formulare fast nie gute Gefühle auslösen. „Gutes Stadtgefühl für die Stadt vielleicht – aber nicht für die Leute, die da hoch fahren. Und bis jeder den Zettel ausgefüllt hat, staut es sich nach hinten“, kritisierte auch die Diskussionsstarterin in einem Kommentar.

Anzugeben sind das Kennzeichen des Kraftfahrzeugs, die Daten des „Abfallerzeugers“ und des Anlieferers. Über die Zeile „Anfallstelle Adresse (wenn abweichend von Abfallerzeuger)“ darf man sich gerne den Kopf zerbrechen – offenbar wird hier gewünscht, dass der Ort genannt wird, an dem Abfall anfiel, wenn der Abfallerzeuger ihn nicht selbst zuhause produziert hat. Also etwa der Grünschnitt aus dem Schrebergarten, oder wenn man für autolose Nachbarn Grünschnitt mitnimmt.

Anschließend ist unter verschiedenen Auswahlmöglichkeiten die Art des Abfalls anzukreuzen. Beim Grünschnitt gibt es nur die Möglichkeit „Grünabfälle (ohne Wurzeln)“. Was aber tun, wenn doch Wurzeln dabei sind, weil man Unkraut gejätet hat? Das erläutert das Formular nicht.

In der Diskussion auf Facebook vermuteten manche Nutzer, teils unter Berufung auf Aussagen von Deponie-Mitarbeitern, teils auch mit dem verständnisvollen Hinweis, sie hätten solche Missstände selbst schon gesehen: Das UBZ-Formular sei eingeführt worden, da manche Gartenbesitzer Rest- und Plastikmüll unter dem Grünschnitt verborgen hätten. Nur, warum sollte jemand, der eine solche Dreistigkeit besitzt, sich von einem Blatt Papier davon abhalten lassen?

Es hagelte Kritik an dem neuen Formular. „Unnötiges Papier. Herzlich willkommen im 21. Jahrhundert und der Digitalisierung in Deutschland“, empörte sich ein Facebook-Kommentator. Solche Papiere würden nicht nur für Grünschnitt, sondern für alle Wertstoff- und Abfallarten abgeben, berichteten weitere Bürger kopfschüttelnd über ihre neuen Erfahrungen. „Braucht man sich nicht wundern, wenn immer mehr Müll in der Pampa landet“, warnte eine Zweibrückerin, dass das neue Papier sehr unliebsame Nebenwirkungen zur Folge haben kann.