Am 24. Februar tagt Stadtrat im Netz : Neuerliche Abstimmung unter Räten: Jetzt Mehrheit für virtuelle Sitzung

Zweibrücken Am 24. Februar tagen die Stadträte erstmals digital. Für den 18. Februar ist ein Probelauf geplant, um mögliche Unsicherheiten zu beseitigen.

Es gab viel Kritik am Stadtrat, als er sich vor kurzem in einer Abstimmung nicht dazu durchringen konnte, mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit für die Verlegung von Sitzungen ins Internet zu stimmen.

Doch nun gibt es doch noch ein „Happy End“. Denn das Hauptamt hat am vergangenen Freitag erneut eine Abstimmung durchführen lassen. Und zwar mit Blick auf die Sondersitzung des Stadtrates am 24. Februar. Die Räte bekamen Zeit bis Dienstag, darüber abzustimmen, ob diese Sitzung zur einer digitalen Sitzung werden soll.

Und siehe da: Diesmal fand sich doch noch besagte Zwei-Dritte-Mehrheit. Über dieses neue Votum postete SPD-Mitglied Gerd Maurer am Dienstagabend zufrieden in dem sozialen Netzwerk Facebook:

Das SPD-Mitglied zeigte sich auf Anfrage unserer Zeitung am Dienstagabend sehr angetan. „Ich begrüße dieses Ergebnis ausdrücklich“, sagte Wagner. „Stark finde ich auch, dass alle Räte an der Abstimmung teilgenommen haben. Hundert Prozent. Das ist sehr gut.“

Nun also wird am 24. Februar erstmals digital getagt, statt wie bisher in der Aula des Hofenfels-Gymnasiums. Es handele sich um eine Sondersitzung des Stadtrates, an diesem Abend soll das Thema Lüftungsanlagen für die Schulen (wir berichteten mehrfach) ausführlich beleuchtet werden.