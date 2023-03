Mietvertrag für Zweibrücker Cap-Markt verlängert – mit zwei Varianten „Die Bevölkerung hat es jetzt in der Hand“

Nun also die Wende. „Mietvertragsverhandlungen erfolgreich abgeschlossen“, jubilierte die Stadtverwaltung am Donnerstag in ihrer Pressemitteilung. Darin hieß es weiter: „Nach zwei sehr konstruktiven Verhandlungsrunden per Videokonferenz unter Moderation des Oberbürgermeisters der Stadt Zweibrücken, Marold Wosnitza, konnten die Verhandlungen gestern Abend in Berlin zwischen den Beteiligten fortgesetzt und erfolgreich abgeschlossen werden. Wir freuen uns sehr, dass es in sehr lösungsorientierten Gesprächen gelungen ist, den Erhalt des Cap-Marktes in der Hallplatz-Galerie und so auch die 23 Arbeitsplätze, 10 davon für Menschen mit Beeinträchtigungen, für die nächsten Jahre zu sichern.“