Stadtrat stimmt für Anpassung Neuer Mietspiegel gilt ab 1. März

Walter Rimbrecht (SPD) regte in diesem Zusammenhang an, mal auf die Mietpreise in den Nachbarstädten zu schauen. In Homburg zum Beispiel seien die Mieten vergleichsweise doppelt, wenn nicht dreimal so hoch, „und Homburg ist nicht gerade eine Weltstadt“, stellt er unumwunden fest. „Eigentlich müssten sich alle Homburger in Zweibrücken eine Wohnung suchen, doch leider ist das nicht möglich, weil der Wohnungsbau schon seit Jahren relativ stagniert.“ Rimbrecht findet, dass man auch daran denken müsse. Und er gibt zu bedenken: „Wenn man keine Mieten mehr erzielen kann, dann wird auch nicht gebaut.“