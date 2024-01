Einstimmiges Votum zum Mietspiegel Kommunalpolitiker-Pläne machen drastische Miet-Erhöhungen in Zweibrücken möglich

Was bürokratisch klingt und im Bauausschuss so einfach durchgewunken wurde, könnte für tausende Mieter in Zweibrücken sehr teure Folgen haben. Denn: Vermieter dürfen Mieten laut BGB (Bürgerliches Gesetzbuch § 558) nur im Rahmen der „ortsüblichen Vergleichsmiete“ erhöhen. Gibt es in einer Stadt einen „qualifizierten Mietspiegel“, wie in Zweibrücken seit März 2022, ist dieser Mietspiegel der bindende Maßstab dafür, wie stark Vermieter Mieten erhöhen dürfen.