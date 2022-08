In Zweibrücker Lammstraße : Friseur-Salon eröffnet Samstag

Zweibrücken Am kommenden Samstag, 3. September, eröffnet in der Lammstraße 1 in Zweibrücken ein neuer Friseur-Salon. Am Eröffnungstag bietet der „Salon Halim“ nach eigenen Angaben ab 15 Uhr Haare waschen, schneiden und Augenbrauen zupfen kostenlos an.

