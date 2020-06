Gesundheitsamt : Neuer Corona-Fall in Zweibrücken: Bislang 46 Infizierte

Bislang sind 46 Fälle von Corona in Zweibrücken nachgewiesen worden. Symbolfoto: dpa Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Zweibrücken/Pirmasens In Zweibrücken ist bei einer weiteren Person das Corona-Virus nachgewiesen worden. Das teilte das Gesundheitsamt in Pirmasens am Donnerstag mit. Demnach wurden in der Rosenstadt bislang 46 Infizierte gezählt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken