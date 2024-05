Neuer Bachelorstudiengang am Campus Zweibrücken „Physician Assistant“ an der Seite der Medizin

In Deutschland mangelt es an qualifizierten Fachkräften, Tendenz steigend. Das Gesundheitswesen ist davon besonders betroffen. Nicht nur Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Altenpfleger, Medizinische Fachangestellte oder Physiotherapeuten werden händeringend gesucht – auch Arztstellen bleiben heute häufiger unbesetzt. Wie kann Medizin also in Zukunft funktionieren, wenn es immer weniger ausgebildete Fachkräfte gibt?