Zudem Baumschmücken und Bürger-Wünsche Rathaus erstrahlt in weihnachtlicher Pracht

Bei Familie Pistor wird der Weihnachtsbaum übrigens erst am Morgen des Heiligen Abends geschmückt. „Da helfe ich natürlich auch“, betont der Schüler und erzählt, dass ganz besondere Dinge an den Baum kämen; keine gewöhnlichen Weihnachtskugeln nämlich, sondern Burger und Fahrzeuge, amerikanische Kuchen und andere bunte Besonderheiten, die sich in den Zweigen tummeln. „Dieses Jahr feiern wir mit allen bei uns zu Hause“, freut sich Mirco, was für ihn auch das Schönste an Weihnachten sei – „mit der ganzen Familie zusammen zu sein“. Was er sich zu Weihnachten wünsche, könne er allerdings noch nicht so genau sagen. „Erst mal habe ich noch Geburtstag, mal sehen, was es da gibt.“