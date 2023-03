Umbau und Erweiterung geplant Neue Wache für die Wehr

So auch jüngst wieder im Stadtrat, der am Mittwochabend im Ratssaal tagte. Die Wache der Feuerwehr an der Landauer Straße ist in die Jahre gekommen, ein Umbau und eine Erweiterung sind notwendig. Ferner soll eine neue Werkhalle zusätzliche Kapazitäten für die Helfer schaffen. Der Stadtrat fackelte nicht lange und gab ohne Diskussionen einstimmig grünes Licht für die geplanten Maßnahmen.