Programm für Zweibrücken Neue Veranstaltungsreihe: Marktkonzerte auf dem Schlossplatz geplant

Verkaufsoffene Sonntag gibt es wieder vier, die nach Vorgabe der ADD an große Veranstaltungen gekoppelt sind. „Los geht es am 28. April mit „Zweibrücken gesund“ und einer großen Präsentation der Blaulichtfamilie“. „Diese haben wir im September bei unserem Nachholtermin für ZW gesund schon dabei gehabt“, erinnerte Petra Stricker. „Das kam so gut an, dass wir die Blaulichtfamilie als festen Partner von Zweibrücken gesund etablieren wollen – inklusive großer Rundfahrt am Samstagabend durch Zweibrücken und die Vororte. Den Rollatortag werden wir ebenfalls im Rahmen von ZW gesund wieder anbieten.“ Die Entwicklung von „Zweibrücken gesund“ sei ein gutes Beispiel, wie sich Events entwickeln können. „Wir setzen Impulse, entwickeln Ideen und wenn es bei den Leuten ankommt, entstehen daraus neue Veranstaltungen“, erklärte Stricker. Nicht mehr stattfinden würde an diesem Wochenende der italienische Markt.