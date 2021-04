Wegen der großen Nachfrage : Vier neue Orte für Corona-Tests

Zweibrücken Die vorhandenen Testangebote wurden gut angenommen. Wo jetzt nachgelegt wird.

Im Laufe des Aprils sind vier weitere Corona-Teststellen in Zweibrücken geplant. Das hat Oberbürgermeister Marold Wosnitza mitgeteilt. Bereits ab 6. April kann man sich am Globus Baumarkt und am Fashion Outlet testen lassen (Termine unter www.coronatestpfalz.de). Bei den beiden Betreibern hatte Wosnitza nach eigenen Angaben im Zusammenhang mit dem Plan, Zweibrücken zur Modellkommune zu machen (wir berichteten), angefragt – und war mit seinem Anliegen auf offene Ohren gestoßen. Am 12. April kommt, wegen der großen Nachfrage am Herzogplatz, eine weitere DRK-Teststation in der ehemaligen Gewobau-Geschäftsstelle hinzu (Termine: https://drk-corona.de). Ab 22. April schließlich kann man sich während der Geschäftszeiten auch im dm-Markt am Hilgardcenter testen lassen.