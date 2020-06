Bürgerbeteiligung beim städtischen Klimaschutz : Wanderbäume – und Natur statt Schottergarten

Zweibrücken Die Stadt sucht einen Hauseigentümer für ein Modellprojekt, um zu zeigen, wie lohnend es für Mensch und Natur sein kann, auf Steinwüsten im Vorgarten zu verzichten. Außerdem erwägt die Stadt einen Klimawandel-Anpassungspreis und Beete für Bürger in der Schwalbenstraße.

Schottergärten vor Häusern sind schlecht für die Natur – und auch schlecht fürs ohnehin sich erwärmende Klima. Deswegen beschäftigen Schottergärten seit zweieinhalb Jahren auch die Zweibrücker Stadtpolitik. Damals hatte der Stadtrat zwar einen Antrag der Grünen abgelehnt, in neuen Bebauungsplänen das Anlegen solcher „Gärten des Grauens“ (Nabu) zu verbieten. Jetzt aber startet die Stadtverwaltung eine Initiative, mit einem Muster-Projekt Bürger zu überzeugen, freiwillig auf Grün statt Schotter zu setzen.

Denn Schottergärten werden gerne angelegt, weil sie als pflegeleicht gelten – was aber falsch ist, denn in den Ritzen sammeln sich im Laufe der Zeit immer mehr Samen, Laub und andere Pflanzenreste was nur mühsam zu entfernen ist.