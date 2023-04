Zweibrücker Fußgängerzone Massiver Poller-Ausbau rund um die City hat begonnen

Mit Sicherheit bis zum Stadtfest fertig wird der Einbau der 38 neuen Poller an fünf bislang offenen Zufahrtmöglichkeiten in der Zweibrücker Fußgängerzone sein. Unsere Bilder zeigen die Poststraße, wo die ersten neuen Poller bereits stehen – und die Mühlstraße, wo die Poller auch schon im Untergrund verankert sind, die Baustelle wegen des schlechten Wetters am Freitag aber ruhte.