Saison-Bilanz und Ausblick Neues Konzert im Rosengarten

Zweibrücken · Es gibt Probleme, nach denen würden sich andere die Finger lecken. Weil sie nämlich bedeuten, dass man Erfolg hat mit dem, was man macht. Ein solches Luxusproblem gibt es in der Jahresbilanz des Zweibrücker Rosengartens, der am 1. November zum letzten Mal in diesem Jahr regulär für Tagesgäste geöffnet war: Zum Fest der Tausend Lichter waren 6200 Besucher gekommen.

13.11.2023 , 17:29 Uhr

Das Fest der tausend Lichter im Rosengarten war wieder ein Besuchermagnet. Foto: Elisabeth Heil

Von Jan Althoff Redaktionsleiter Pfälzischer Merkur