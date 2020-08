Staatsanwaltschaft zu Tötungsdelikt in Marienstraße : Opfer soll Wohnung des Täters aufgebrochen haben, um dessen Mutter zu helfen

Zweibrücken Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hat weitere Details zum Tötungsdelikt in der Marienstraße bekannt gegeben. In erster Linie liefert die Anklagebehörde eine genauere Beschreibung der Ereignisse.

Wie bereits berichtet, hatte der Beschuldigte einen lauten Streit mit seiner Mutter in seiner Wohnung. Infolge des Streits hatte die Mutter das Gebäude verlassen. Das spätere Opfer und weitere Nachbarn hatten sich zur Wohnung des Beschuldigten begeben, um diesen wegen des in der Nachbarschaft deutliche hörbaren Streits zur Rede zu stellen. Da der Beschuldigte niemanden in die Wohnung lassen wollte, verschaffte sich der Geschädigte gewaltsam Zugang, wobei er die Wohnungstür zerstörte. In einer früheren Mitteilung hatte die Staatsanwaltschaft berichtet, der Beschuldigte habe erklärt, in Notwehr zugestochen zu haben. Danach kam es zu dem tödlichen Stich mit dem Fleischermesser in die Brust, an dem das 34-jährige Opfer wenig später auf offener Straße in den Armen seines Mitbewohners starb (wir berichteten). Die weiteren Nachbarn hatten das Haus bereits wieder verlassen, weil ein weiterer Nachbar mitgeteilt hatte, die Polizei sei unterwegs.

Die Leichenöffnung hat laut Oberstaatsanwalt Thomas Lißmann als Todesursache ein Verbluten nach innen und außen ergeben: „Der Stich hat neben Herzbeutel und –kammer auch den linken Leberlappen, die linke Nierenschlagader und die Vena cava verletzt. In der Bauchhöhle befanden sich 800 ml Blut. Ein Vortest auf Drogen war negativ. Alkoholgeruch war wahrnehmbar. Das Ergebnis der Alkoholuntersuchung liegt noch nicht vor.“ Der Beschuldigte war laut Atemtest nüchtern, das Ergebnis eines Bluttests steht noch aus.