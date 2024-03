Jetzt stehen Hallenneubau und Umbau der Wache an Neue Einsatzleitzentrale der Feuerwehr steht

Info

Nur wenige Krawallbrüder: Dass Zweibrücken die kleinste kreisfreie Stadt der Republik ist, zeitigt immer wieder durchaus Vorteile (auch, wenn manche Bürger beklagen, dass hier abends die Bürgersteige hochgeklappt werden). Denn Auswüchse wie in manch größeren Städten, in denen immer wieder Rettungskräfte von aggressiven Menschen attackiert werden, gebe es in der beschaulichen Rosenstadt nicht, zeigt sich Feuerwehr-Chef Frank Theisinger erleichtert. „Bei uns ist es ziemlich ruhig. Zweibrücken hat doch einen dörflichen Charakter. Da ticken die Leute etwas anders als in den Großstädten“, schildert er seine langjährigen Erfahrungen. Die Bürger sähen sich eng verbunden mit der Wehr. „Alleine der Zuspruch, den wir jedes Jahr bei unserem Tag der offenen Tür haben – das ist beeindruckend“, freut er sich. Hin und wieder müsse bei einem Einsatz ein neugieriger Passant gebeten werden, nicht zu nahe zu rücken, aber das sei es meist auch schon. (eck)