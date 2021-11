Landesregierung kündigt gleichzeitig aber auch Verschärfungen für bestimmte Ungeimpfte an : Rheinland-Pfalz lockert Corona-Regeln im Freien

Mainz/Zweibrücken Während Weihnachtsmärkte von der neuen rheinland-pfälzischen Verordnung profitieren, zieht die Regierung an anderen Stellen die Schrauben an. Und es gibt bald neue Impf-Orte.

Impfkampagne: Die Impfzentren werden für die Booster-Impfungen nicht reaktiviert. Die Landesregierung setzt weiter auf die niedergelassenen Ärzt/-innen sowie mobile Impfteams. Die Regierung arbeite eng mit der Ärzteschaft zusammen, sie könne den zusätzlichen Impfbedarf für Auffrischungen decken. Die früheren Impfzentren waren laut Hoch richtig in einer Phase, in der Impfstoff knapp war und priorisiert werden musste. Jetzt gebe es aber ausreichend Impfstoff und Ärzte. Zusätzlich soll die Zahl der Impfbusse, die Menschen eine Impfung ohne vorherigen Termin ermöglichen, von sechs auf zwölf verdoppelt werden. Verdoppelt wird auch die Zahl der Impfbustermine, und zwar auf 500 bis Jahresende. Zusätzlich werden an zehn Krankenhausstandorten im Land Impfeinrichtungen öffnen. Wo, will Hoch nächste Woche bekannt geben.

Warnstufen: Minister Hoch sieht eine „gewisse Wahrscheinlichkeit“, dass erste Regionen in Rheinland-Pfalz Mitte November die Warnstufe zwei erreichen. Derzeit gilt ein System mit drei Warnstufen, von denen bestimmte Einschränkungen und Gegenmaßnahmen abhängen. Die Warnstufen richten sich wiederum nach drei Leitwerten: der Inzidenz-Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen, der Inzidenz der neu in Krankenhäusern aufgenommenen Covid-19-Patienten sowie dem Anteil von Covid-19-Intensivpatienten an den zur Verfügung stehenden Intensivbetten. Werden in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt zwei von drei Leitwerten an drei Werktagen in Folge überschritten, gilt eine höhere Warnstufe. In diesem Fall werden die Corona-Regeln beispielsweise für Zusammenkünfte und Veranstaltungen, aber etwa auch für Gastronomie und Sport für Menschen verschärft, die weder geimpft noch von Corona genesen sind. „Geimpfte Personen müssen nicht mit Maßnahmen rechnen“, betonte Hoch.