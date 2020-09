Bauausschuss : Neue Brücke über Bleicherbach

Die Holzbrücke, die über den Bleicherbach in Richtung Betriebshof des UBZ am Rosengarten führt. In die andere Richtung blickend (Fotoperspektive) führt sie zu der charakteristischen Eremitage (angedeutet durch den weißen Turm) und die Landauer Straße. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Statt eines hölzernen Überbaus wird die Zufahrt zum Rosengarten-Betriebshof komplett aus Stahlbeton konstruiert.

Zudem halte die Stahlkonstruktion 70 Jahre. Eine Holzkonstruktion 25 Jahre. „Und hier hat das nur 19 Jahre gehalten“, merkte Dettweiler an. Eckerlein verwies darauf, dass Holzbrücken durchaus länger halten. Aber bei der Brücke über den Bleicherbach habe ein Baufehler, eine fehlende Metallplatte, für den Schaden gesorgt. Daran knüpfte Schneider an. Dabei griff er den damaligen Baudezernenten und jetzigen Stadtrat Rolf Franzen (CDU) scharf an. Auch jetzt fehlten dem Rat Informationen für eine Entscheidung. „Und wir sollen wieder nur abnicken. Das hat schon einmal 200 000 Euro gekostet.“ „Wir sollten in die Zukunft schauen und uns nicht mit der Vergangenheit beschäftigten“, hielt Thorsten Gries (SPD) dagegen. Und auf die Frage, ob eine 3 Tonnen-Brücke nicht reiche, entgegnete Gries, dass für den Betrieb und die Veranstaltungen eine höhere Belastung der Brücke benötigt werde. Ulrich Schüler (FDP) fragte, ob eine Holzkonstruktion so nah am Wasser sinnvoll sei. Auch Harald Benoit (AfD) stimmte der Stahlbeton-Vollplatte zu.