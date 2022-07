Werk Wallerscheid : Neue Ausfahrt bei Tadano hat Signalwirkung

Zweibrücken Unternehmen lenkt Verkehr im Werk Wallerscheid effizienter. Denn: Künftig sollen deutlich mehr Kräne gebaut werden.

(eck) Es ist „nur“ eine neue Ausfahrt. Aber eigentlich ist es viel mehr. Darüber waren sich am Dienstagnachmittag Vertreter von Tadano und Zweibrückens Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) einig. Das Management von Tadano, mit rund 1300 Beschäftigten größter Industriebetrieb der Rosenstadt, hatte zu einem Pressetermin geladen. Es galt, am Werk Wallerscheid feierlich eine neue Ausfahrt freizugeben.

Jan Wieser, Geschäftsführer Produktion, erklärte: Eigentlich habe man von Anfang an diese Lösung bevorzugt: dass neben der bisherigen Einfahrt zu dem Werksgelände ein paar hundert Meter weiter eine eigene Ausfahrt entsteht. Doch als das Werk Wallerscheid am 30. April 1993 eröffnet wurde, war es dann doch nur die Einfahrt am Pförtnerhäuschen. Nun wurde endlich der alte Wunsch umgesetzt.

Der Verkehr laufe künftig wie bei einer Einbahnstraße: Am Pförtnerhäuschen ist die Einfahrt, diese führt rund um das Werk herum, an der neuen Ausfahrt geht es dann wieder heraus.

„Das bringt nicht nur mehr Sicherheit, wenn sich ein- und ausfahrende Fahrzeuge an der bisherigen Zufahrt nicht mehr begegnen“, sagte Wieser. Es sei auch vorausschauend – denn Tadano wolle künftig noch mehr Kräne produzieren, so werde der Verkehr besser gesteuert.

Im Rahmen seiner Strategie „One Production“ (erwachsen aus dem Insolvenzverfahren, in dem sich Tadano neu aufstellte, wir berichteten) werden am Schwesterstandort bei Tadano-Faun in Lauf künftig die Unterwagen der Kräne produziert, in Zweibrücken erfolgt dann der Oberbau. 2022 werden erst einmal zwei Kräne auf diese effiziente Weise produziert, die weiteren Modelle sollen Schritt für Schritt folgen.