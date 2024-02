Umstrittenes Werbe-Nummernschild in Zweibrücken Wunschkennzeichen Heil Hitler?

Zweibrücken/Südwestpfalz · Rechtsextreme verwenden oft Codes, um sonst strafbare Aussagen zu vermeiden. 88 etwa steht für HH, Heil Hitler. Ein Werbe-Nummernschild „ZW WK 88“ lesen kritische Zweibrücker deshalb als Abkürzung für „Zweiter Weltkrieg Heil Hitler.“ Der Geschäftsinhaber findet diese Lesart so abwegig, dass er sich einen Austausch nicht mal schenken lassen will. Der Pfälzische Merkur hat recherchiert, ob ein Auto mit diesem Kennzeichen zugelassen werden dürfte – oder nicht, was der Fall wäre, wenn es gegen „die guten Sitten“ verstößt.

02.02.2024 , 22:02 Uhr

„ZW WK 88“: Das umstrittene Werbe-Schild auf dem Bürgersteig der Maxstraße nahe der Kfz-Zulassungsstelle. Foto: Privat