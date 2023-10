Nabu-Pilzwanderung mit Experte Harry Regin Begegnung mit dem Schwefelkopf

Seit 50 Jahren sind Pilze die Leidenschaft von Harry Regin. Der Naturschutzbund (Nabu) Zweibrücken lädt den Sachverständigen jedes Jahr zu einer pilzkundlichen Wanderung ein. Und so traf sich eine große Gruppe von Interessierten am vergangenen Dienstag in der Fasanerie, um gemeinsam in die spannende Welt der Pilze einzutauchen. Und da gab es wirklich viel zu entdecken.