Naturschutzbund (Nabu) Zweibrücken Über die Schlangen in unserer Region

Eine Problemschlange ist für den Nabu eine Unterart der Zornnatter, die in der Region Zweibrücken aufgetaucht ist. Ihr Lebensraum ist eigentlich in Italien – sie ist also eine invasive Art, die hier eingeschleppt wurde. „Die Zornnatter ist bei manchen Terrarianern sehr beliebt“, informierte Schleich, „denn bislang ist es noch niemanden gelungen, diese Schlange erfolgreich in Gefangenschaft zu züchten.“ Die Faszination, sich gerade eine solche Schlange im Terrarium zu halten, kann der Reptilienfachmann nicht so leicht nachvollziehen: „Die Zornnatter macht ihrem Namen alle Ehre. Das ist ein Monster, schnell und aggressiv.“ Obwohl die Schlange auch mal heftig zubeißen könne, habe sie keine Giftzähne – der Biss sei also nicht gefährlich, so Schleich.