Naturheilverein Südwestpfal : Wasser ist nicht gleich Wasser

Waldfischbach-Burgalben/Zweibrücken Mit ihrem Vortrag über die Wasserqualität aus dem Hahn und aus dem Supermarkt schreckte Sandra Miersch vom Naturheilvereins Südwestpfalz ihre Teilnehmer auf. Aus eigener Erfahrung berichtete sie über ihre Wasserqualität zu Hause, wie man diese wissenschaftlich testet und vor allem, wie man sie verbessern kann.

Wasser ist Leben. Als Baby besteht der Mensch noch zu 90 Prozent aus Wasser, eine Prozentzahl, die mit zunehmendem Alter abnimmt. Weshalb dies jedoch heutzutage oft drastisch geschieht mit negativen Folgen für Gesundheit und Wohlbefinden, erklärte die Vorsitzende des Naturheilvereins Südwestpfalz, Sandra Miersch, bei ihrem Wasservortrag in der Vereins-Stätte, dem Biologischen Therapie Zentrum für Hunde von Anja Wagner in Waldfischbach-Burgalben.

Als „leer“ wird ein Wasser bezeichnet, das nicht vollgepackt ist mit zumeist für den Körper nicht aufnehmbaren Mineralien. „Wenn der Bus voll ist, kann niemand mehr einsteigen“, verdeutlicht sie bildhaft. Zudem müsse das Wasser vitalisiert sein, denn nur in seiner ursprünglichen Hexagonal-Struktur aus sechseckigen Elementen belebe dieses Wasser. Dies sei in der Natur ursprünglich so angelegt mit Bergbächen und Flüssen, die sich windend (mäandernd) über Steine schnellten, dabei Sauerstoff aufnähmen und Lebenskraft spendeten. Unserem durch Kläranlagen aufbereiteten, stehenden Gewässer oder Wasser aus stehenden Talsperren fehle diese Energie und auch diese Struktur.

Über eine Vital-Messe kam sie in Kontakt mit Anbietern, die die Qualität von Leitungs- oder Mineralwasser testen. „Wir haben damals ein, wie ich dachte, hochwertiges Marken-Mineralwasser aus dem Handel getrunken“, erinnert sich Sandra Miersch. Wie groß war die Überraschung, als der Test eine große Menge an Rückständen anzeigte und sich das Wasser mittels Elektrolyse ganz dunkel zeigte.

Doch auch die in bester Absicht verlegten Plastik-Verbundrohre im neu gebauten Eigenheim erzeugten Probleme. Die Naturheilerin stellte Cadmium-Rückstände bei der gesamten Familie fest. Zwar konnte sie diese ausleiten, doch waren die Werte binnen kurzem wieder im negativen Bereich. Schuld waren die Rohre, so dass sich die Familie für den Einbau eines Umkehr-Osmose-Filters entschied. Sie erläutert: „Unser Wasser war jetzt zwar frei von messbaren Rückständen, jedoch weiterhin tot. Und sauber allein genügt nicht.“ Das Ehepaar baute daraufhin eine Kombination unterschiedlicher Revitalisierungs-Systeme ein. Dieses Wasser durften alle Vortragsteilnehmer probieren und waren begeistert von dem reinen Geschmack sowie der „kuscheligen“ Textur, die ein völlig anderes Mundgefühl vermittelt, als herkömmliches Leitungswasser. Zunehmende Toilettengänge der Teilnehmer zeigten, dass dieses Wasser seine ausleitende Wirkung hatte.

Weitere Möglichkeiten, Wasser zu energetisieren sind unter anderem Effektive-Mikroorganismen (EM), gezielte Verwirbelung, Steine wie etwa die Mischung aus Rosenquarz, Bergkristall und Amethyst in einem Glasstäbchen in einer Karaffe.

Eine Teilnehmerin berichtete von den neu gemachten Wasserrohren in ihrem Altbau. „Die waren fast komplett zu. Da kam nur noch ganz wenig Wasser durch“, beschrieb sie. Der rötliche Schlamm ist nicht etwa Eisen, sondern Asselkot, weiß Sandra Miersch. Asseln, kleine Krebstiere, nehmen Leicht- und Schwermetalle auf, geben diese allerdings über ihren Kot wieder ab. Die Teilnehmerin bestätigt: „Es war total eklig.“ Etwas, das jeder kennt, der in Urlaub war und erstmals wieder den Wasserhahn betätigt. „Laut Welt-Gesundheits-Organisation WHO müsste man bei jedem einzelnen Mal, wo man Wasser aus der Leitung zapft, diese so lange durchlaufen lassen, bis das Wasser kalt ist. Erst dann sind die Ablagerungen ausgespült“, hat Sandra Miersch gelernt. Ihre rhetorische Frage: „Doch wer macht das schon?“, sorgte erneut für betroffene Gesichter.