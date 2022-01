Versammlung in Zweibrücken war nicht angemeldet : Rechtsextreme Kameradschaft bei Corona-Demo

Zweibrücken In Zusammenhang mit der Demonstration, bei der es laut einem Fotografen zu „lautstarken Tumulten“ gegen Polizisten kam, gab es eine Anzeige – in überraschender Richtung.

Bei einer Demonstration gegen die Coronschutz-Politik ist es am Donnerstagabend in der Zweibrücker Innenstadt zu verbalen Auseinandersetzungen gekommen. Der freie Fotojournalist und Antifaschist Kai Schwerdt dokumentiert sei Jahren Aktivitäten von Rechtsextremen in der Region. Auf Twitter und Facebook veröffentlichte er nach der Demo Fotos, auf denen fünf Mitglieder des „Nationalen Widerstands Zweibrücken“ bei der Demo in der Fußgängerzone mit Polizisten diskutieren. Schwerdt schreibt, sein Personenschützer sei von dem Kameradschafts-Führer angegangen worden, nachdem das Fotografieren bemerkt wurde. Die Polizei habe sich „zwischen uns und die gewaltbereiten Nazis“ gestellt – woraufhin es seitens der Demonstranten zu „lautstarken Tumulten gegen die Beamten“ gekommen sei.