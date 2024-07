Zweibrücker Nardini begrüßt Investitions-Forderung an Landesregierung Klimawandel macht auch Kliniken zu schaffen

In dem Hitzeaktionsplan steht zwar nichts konkret zu baulichen Maßnahmen in Krankenhäusern. Aber im Abschnitt „Gebäudebezogene Maßnahmen“ werden auch einige Punkte aufgeführt, die offensichtlich auch für Kliniken relevant sein können: „Entwicklung von Maßnahmen für den Hitzeschutz von Gebäuden (z. B. Thermoglas, in Fenster integrierte Lamellenjalousien, Beschattung durch Dachüberhänge, Verschattung von Dächern mittels Anlagen für solare Energiegewinnung, Dach und Fassadenbegrünung) – technische bauliche Maßnahmen wie Belüftungstechnik, Wärme-/Kältetauscher, Raumventilatoren, evtl. auch Einsatz von Klimaanlagen in besonders sensiblen Bereichen“. Zudem heißt es: „Auch wenn Hitzewellen eine Belastung für die gesamte Bevölkerung darstellen, so sind vulnerable Gruppen aufgrund unterschiedlicher Faktoren durch Hitze besonders gefährdet und müssen sich daher gut schützen oder dabei aktiv unterstützt werden.“