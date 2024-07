Zweibrücken Intensivstation am Nardini-Klinikum auf neuen Wegen

„Personell sind wir in der glücklichen Lage, dass wir die Betten auch bedienen können. Bei der heutigen Pflegesituation ist das sicher nicht selbstverständlich“, freut sich Finkler und berichtet, dass man an beiden Standorten seit 2018 die Zahl der Vollpflegekräfte von 280 auf 315 habe erhöhen können. „Erfreulich in diesem Jahr ist auch, dass wir 22 unserer 23 Auszubildenden in ein festes Beschäftigungsverhältnis übernommen haben. Wir hätten auch alle genommen, aber eine ist schwanger geworden“, so der kaufmännische Direktor und betont, sich dennoch nicht auf dem Erreichten ausruhen zu wollen. „Die Auszeichnung der Fachgesellschaft ist ein erster Schritt, auf dem wir aufbauen wollen“, ergänzt Patrick Matheis, der die Umsetzung des Konzepts auf der Intensivstation in Landstuhl schon fest im Blick hat.