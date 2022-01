Diskussion im Zweibrücker Rats-Hauptausschuss : Kritik an Stellenplan der Stadt

Zweibrücken Nachtragshaushalt für 2022: Dass die Stadt einen Mehrbedarf von 14,6 Stellen geltend macht, stößt einigen Räten auf. Vor allem der geplante Klimaschutzmanager führt zu mehreren kritischen Nachfragen – aber nicht nur wegen der Entlohnung.

Stellt die Stadt mehr Personal ein als zwingend nötig? In der Sitzung des Hauptausschusses vergangene Woche gab es zu dem Stellenplan zumindest einige kritische Fragen. Das Gremium hatte sich mit dem Nachtragshaushalt für 2022 zu befassen (das abschließende Wort hierzu hat der Stadtrat am 2. Februar); ein wichtiger Teil des Nachtragshaushaltes ist der Stellenplan. Aus diesem geht hervor, dass die Verwaltung 14,6 Stellen mehr schaffen will als im ursprünglichen Haushalt vorgesehen.

Ferner will die Verwaltung gleich drei Stellen bei der EDV schaffen, um die Anwendungsbetreuung an Schulen zu gewährleisten. „Dies ist eine Pflichtaufgabe ab August 2021“, sagte Kuhn.

Berni Düker (SPD) stimmte dieser Argumentation zu. Es gehe hier um den öffentlichen Dienst, die Erfahrung in solchen Fällen zeige doch: Wenn die Förderung vorbei ist, heißt es: ,Aber der ist doch so wichtig!‘“ Warum also nicht dieser Vermerk, der alle Optionen offen lasse? Ein Vermerk „kw“ sei zumindest, so Düker „ein kleiner Riegel“.