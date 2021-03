Nachruf auf langjährigen Turnermarkt-Marktmeister : VTZ-Ehrenmitglied Horst Ließfeld ist verstorben

Auch so wird man Horst Ließfeld in Erinnerung behalten: Als Marktmeister beim Turnerjahrmarkt der VTZ. Foto: Volker Baumann

Zweibrücken Seit über 40 Jahren ist der Zweibrücker Turnerjahrmarkt zu Pfingsten ganz eng mit dem Namen Horst Ließfeld verbunden. Jetzt ist der langjährige Marktmeister der VTZ im Alter von 81 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben.

Auf Geheiß des damaligen Vorsitzenden, Heinrich Gauf, der sein sprichwörtliches Organisationstalent erkannte, zeichnete Horst Ließfeld seit 1978 für die Gestaltung des Turnerjahrmarkts verantwortlich. Ehrenamtlich in seiner Freizeit organisierte der Montage-Ingenieur für Kelteranlagen gemeinsam mit Jimmy Grigat und einem kleinen Team Jahr für Jahr an Pfingsten das größte Volksfest in der Westpfalz. „Dafür hat er sich eigens Urlaub genommen. Er war ja viel unterwegs im In- und Ausland“, weiß der Zweite Vorsitzende Winfried Tänzer.