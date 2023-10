Nachruf auf Professor Kurt Neumeier Der Vater der Zweibrücker Hochschule ist tot

Weniger bekannt in Zweibrücken ist, was Neumeier vor seiner Zeit auf dem Kreuzberg gemacht hat. Nach dem Studium der Allgemeinen Elektrotechnik an der Technischen Hochschule Darmstadt übernahm er verschiedene Führungstätigkeiten in renommierten Unternehmen in München und in Zweibrücken, wo er als gebürtiger Saarländer letztlich auch seine „private Existenz“ gründete. 1971 und damit seit dem Gründungsjahr lehrte Neumeier als Professor an der Fachhochschule Kaiserslautern. Neben seiner Lehrtätigkeit in den Bereichen Elektronik, Analogtechnik, Mikoprozessoren und CAE übernahm er zahlreiche Funktionen in den Gremien der FH und leitete den Kaiserslauterer Fachbereich Elektrotechnik über 20 Jahre als Dekan. Vier Jahre war er auch Vizepräsident der FH.