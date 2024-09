35 Jahre im Zweibrücker Stadtvorstand Alt-Oberbürgermeister Jürgen Lambert mit 88 Jahren gestorben

Geboren wurde Jürgen Lambert am 24. Mai 1936 in Trier als Spross einer Gärtner-Dynastie. Nach dem Abitur 1954 studierte er in Frankfurt und Tübingen Rechtswissenschaften. 1964 promovierte er. Nach Tätigkeiten im höheren Verwaltungsdienst Wittlich und in der Staatskanzlei in Mainz (zuletzt unter dem neuen Ministerpräsidenten Helmut Kohl) wählte der Zweibrücker Stadtrat 1969 Lambert unter 17 Kandidaten zum Bürgermeister. 1999 beförderten ihn die Bürger zum Oberbürgermeister. Einen ungewöhnlichen Job übernahm Lambert ab 1992 parallel zu seinem Bürgermeister-Amt – er wurde einer der beiden Zweibrücker Flugplatz-Geschäftsführer. 1997 erhielt er das Bundesverdienstkreuz am Bande.