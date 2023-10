Nachruf auf Egon Kirmse Ein Leben für die Kunst

Denn Egon Kirmse ist, wie am Montag bekannt wurde, bereits am 19. Oktober nach längerer, schwerer Krankheit im Alter von 88 Jahren verstorben. In kleinem Kreise wurde er am Montag auf dem Waldfriedhof beigesetzt. Er hinterlässt Ehefrau Xia Liu-Kirmse und die gemeinsame Tochter Rebecca sowie aus einer früheren Beziehung zwei weitere Kinder.