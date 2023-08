„Nachmittag der Chöre“ in Zweibrücken Chor-Spektakel im Rosengarten

Ensembles aus der Südwestpfalz und dem Bliestal werden dabei ihr Können unter Beweis stellen. Schon mehrfach traten Chöre im Rosengarten auf, doch dieses Mal ist das Konzert teil einer Reihe von Festivals, wie Wolf-Rüdiger Schreiweis, Präsident des Chorverbands der Pfalz, und Roland Heitmann, Vorsitzender des Kreis-Chorverbands, erklären: „Nach der schwierigen und herausfordernden Zeit der Pandemie mit zeitweiligen Singverboten in Präsenz – die zweifellos berechtigt waren – ist es den beiden Verbänden wichtig, den Chören eine Auftrittsplattform zu bieten, die über die übliche Festhalle, den Konzertsaal oder den Kirchenraum hinausgeht.“ So sollen in 2023 mehrere vom Chorverband der Pfalz organisierten und aus Mitteln der Glücksspirale finanzierten „Pfälzische Chorfeste“ an öffentlichen Plätzen stattfinden, bei denen eben nicht nur das gewohnte und Chormusik-affine Publikum zu erwarten sei. „Im Juli fand das erste Chorfest mit vier Chören aus der Region Speyer im Garten am Kaiserdom statt und es war aus unserer Sicht ein voller Erfolg“, so Schreiweis. Im September sei eine dritte Veranstaltung dieser Art in Landau geplant und für 2024 gäbe es auch schon Überlegungen.