Bewegungsmelder und Alarm : Nach Vandalismus: DRK rüstet an Testcenter auf

Beklagt immer wieder Schäden durch Vandalen: DRK-Chef Hans Prager. Foto: pma/nlg Foto: Nadine Lang

Zweibrücken Nach der erneuten Attacke auf das Corona-Testcenter in der Kasernenstraße in Zweibrücken rüstet das DRK auf. Das erklärte Hans Prager, Leiter des DRK-Südwestpfalz, welches das Testcenter betreibt, am Montag auf Anfrage unserer Zeitung.

Prager sagte: „Wir sichern jetzt den Container mit einem Bewegungsmelder und einem Alarmsystem.“ Wenn sich künftig jemand außerhalb der Öffnungszeiten am Container aufhalte und dort zu schaffen mache, werde die Rettungsleitstelle der Rotkreuzler ganz in der Nähe informiert und könne sofort nach dem rechten sehen.

Die jüngste Attacke auf die Abstrichstation in der Nacht auf Sonntag (wir berichteten am Montag) ist der mittlerweile vierte entsprechende Vorfall, klagte Prager.

Zuvor gab es bereits zweimal Übergriffe dergestalt, dass die massiven Wasserbehälter, mit denen die Plane des Containers beschwert und vor starkem Wind geschützt ist, ausgekippt wurden; in einem dritten Fall rissen Vandalen die Plane vom Dach herunter (wir berichteten).

„Der aktuelle Fall ist aber der schwerwiegendste, hier ist der Schaden am größen“ ,sagte Prager. Er bezifferte ihn auf 1200 Euro.

„Es ist schwer, auszumachen, ob es sich um Täter handelte, die gegen die Corona-Maßnahmen sind und ihre Wut am Container auslassen wollten – oder, ob es sich um Einbrecher handelte, die es auf Geld abgesehen hatten.“

Glücklicherweise sei nicht viel Geld in der Kasse gewesen, die sich in dem Testcontainer befindet. „Es waren nur ein paar Euro drin, das war Geld von Bürgern, die privat für Abstriche bezahlt hatten“ deutet Prager an, dass die Beute gering ist.

Am schlimmsten sei der Sachschaden, der angerichtet wurde. Wie berichtet, rissen die Vandalen den Rolladen heraus, warfen die Scheibe mit einem Stein ein und verwüsteten das Innere des Containers ferner demolierten sie die Heizung. Kurios: „Die Täter nahmen den Rolladen mit“, wundert sich Prager. Die Polizei und das DRK hätten das ganze Umfeld abgesucht und den Rolladen nirgends gefunden, er müsse mitgenommen worden sein.