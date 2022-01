Eine Ära endet : Nach über 100 Jahren: Friseur Rottmann schließt

Nach über 100 Jahren Geschäftstätigkeit endet nun die Ära von Friseur Rottmann in Zweibrücken. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Zum Wochenbeginn hat Thomas Rottmann die Pforten für immer geschlossen. Drei Generationen verschönerten die Häupter der Zweibrücker.

Die Fußgängerzone von Zweibrücken ist um ein weiteres Traditionsgeschäft ärmer: Friseur Rottmann hat zu Wochenbeginn seine Pforten für immer geschlossen. Das teilt Thomas Rottmann, der das Geschäft in dritter Generation führte, per Aushängen an Eingangstür und Schaufenster mit.