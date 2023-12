Werden Straßen doppelt aufgerissen? Glasfaser-Ausbau endlich gestartet

Der Glasfaser-Ausbau nimmt jetzt auch in Zweibrücken deutlich an Fahrt auf. Nach dem Spatenstich der Deutschen Telekom vor zwei Wochen ist am Freitag die UGG (Unsere Grüne Glasfaser) nachgezogen. Nach dem Auftakt auf dem früheren Gelände der Parkbrauerei soll es im kommenden Frühjahr so richtig losgehen. „Wir beginnen nahe am Stadtzentrum und arbeiten uns dann relativ schnell in die Randgebiete vor“, erläutert Ralph Wehberg, UGG-Verantwortlicher für den Komplettausbau.