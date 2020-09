Früheres Evangelisches Krankenhaus Zweibrücken : Vandalen kehren an Tatort zurück: Weiterer überführt

Vandalen kehren an Tatort zurück: Weiterer überführt

Zweibrücken Die Polizei kann sich über einen Ermittlungserfolg nach den Sachbeschädigungen vom 1. September freuen – dank unfreiwilliger Mithilfe der jugendlichen Tätergruppe.

Ein Sicherheitsdienst-Mitarbeiter hat am Montag gegen 20 Uhr der Polizei erneut verdächtige Personen am ehemaligen Evangelischen Krankenhauses gemeldet. Die Personen würden überprüfen, ob Türen unverschlossen seien. Sie seien daraufhin des Geländes verwiesen worden, hielten sich aber noch in der Nähe auf.