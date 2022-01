Nach Kündigung durch Anbieter Stromio : Stadtwerke versorgen gestrandete Kunden

Die Stadtwerke in der Gasstraße in Zweibrücken. Das Unternehmen musste 346 Kunden von Stromio aushelfen, denen urplötzlich von dem privaten Anbieter gekündigt worden war. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Der private Anbieter Stromio ist in Schwierigkeiten und hat bundesweit zahlreichen Kunden gekündigt. In Zweibrücken sind nun 346 Betroffene auf die Stadtwerke zugegangen, um versorgt zu werden. Werner Brennemann, Geschäftsführer der Stadtwerke rechnet damit, dass noch weitere private Anbieter Schlagseite bekommen werden.

Auch in Zweibrücken gibt es eine dreistellige Zahl an Betroffenen – die bei den Stadtwerken Unterschlupf fanden, wie deren Geschäftsführer Werner Brennemann auf Anfrage unserer Zeitung erklärt. „Es handelt sich um insgesamt 346 Kunden“, sagte er.

Brennemann sagt, bei den Betroffenen habe es wegen der Kündigung keine Unterbrechung der Versorgung gegeben. In einem solchen Fall sieht der Gesetzgeber eine sogenannte Ersatzversorgung vor. Diese bestreitet der jeweilige Versorger vor Ort. Von den 346 Kunden hätten mittlerweile aber 175 einen Grundversorgungs-Tarif bei den Stadtwerken abgeschlossen. Die restlichen 171 blieben in der Erstversorgung, sie hätten drei Monate Zeit, sich nach einem anderen Versorger umzuschauen, ansonsten wechselten sie automatisch in die Grundversorgung.