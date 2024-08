Vier Standorte in Südwestpfalz und Zweibrücken Sparkasse öffnet gesprengte Filialen bald wieder

In den vergangenen zwei Jahren wurde die Sparkasse Südwestpfalz von einer Serie von Sprengungen an Geldautomaten heimgesucht. Insgesamt kam es zu sechs Sprengungen und drei weiteren Versuchen an verschiedenen Standorten. Jetzt endlich ist Licht am Ende des Tunnels in Sicht: Die Sparkasse informierte am Mittwoch über die geplante Wiedereröffnung der gesprengten Geschäftsstellen und SB-Standorte.