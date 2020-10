Tötungsdelikt in der Marienstraße : Nach Bluttat: Prozessbeginn weiter unklar

Zweibrücken Tötungsdelikt in der Marienstraße: Psychiatrisches Gutachten liegt noch nicht vor. Der Täter sitzt weiter in U-Haft.

Die Rede ist von dem Tötungsdelikt in der Marienstraße in Zweibrücken Mitte August dieses Jahres, als ein 34-Jähriger seinen 40 Jahre alten Nachbarn mit einem Fleischermesser mit 20 Zentimeter langer Klinge erstach (wir berichteten mehrfach).

Es könnte also zirka Mitte des nächsten Jahres werden, bis der Prozess beginnt. Der 34-Jährige Beschuldigte sitzt weiterhin in Untersuchungs-Haft, wie die Leitende Oberstaatsanwältin weiter mitteilt. Er befinde sich derzeit in der Justizvollzugsanstalt in Rohrbach.