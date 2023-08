Nabu Zweibrücken veranstaltete eine Fledermausnacht Nächtliche Jäger überm Angelteich

Fledermäuse sind ganz besondere Tiere: Sie fliegen mit den Händen, sehen mit den Ohren und schlafen mit dem Kopf nach unten. Um auf diese besondere Spezies aufmerksam zu machen, findet in Deutschland jedes Jahr die „Bat Night“, die Fledermausnacht, statt. Der Zweibrücker Naturschutzbund (Nabu) lud am vergangenen Freitag Groß und Klein an die Hubert-Köhler-Hütte des Zweibrücker Angelvereins ein. Am dortigen Stambacher Weiher führte Fledermausexperte Werner Mang die rund 40 Besucher in die faszinierende Welt der nächtlichen Jäger ein.