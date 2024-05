Nabu Zweibrücken beim Arbeitseinsatz im Mauschbacher Bruch Hochlandrinder leisten wertvolle Arbeit

Mit Stöcken und Rufen treiben die Mitglieder die Kühe in den Fangstand. Jedes Tier wird vereinzelt, damit der Tierarzt der Kuh gefahrlos Blut abnehmen kann. Inzwischen hat sich Valerie in ihr Schicksal gefügt. Nach einer kurzen Behandlung mit einem Mittel gegen Zecken und Parasiten öffnet sich für sie das Gatter und sie trottet zurück in die Freiheit. Zeit für die nächste Mutterkuh, mit den charakteristischen langen Hörnern, in die Vereinzelungszelle einzutreten.