Zweibrücken : Mysteriöser Besucher

Zweibrücken Die Polizei rätselt: Was hat der Unbekannte im Schilde geführt, der am Mittwoch plötzlich vor der Tür eines Rentners stand?

Sehr verdächtig hat sich am Mittwochvormittag ein junger Mann verhalten, der einen über 80-jährigen Mann zu Hause aufsuchte und über dessen früheren beruflichen Hintergrund offenbar gut informiert war. Der Unbekannte erklärte nach Polizeiangaben, er sei der Sohn einer Frau, mit der der Senior früher zusammengearbeitet habe. Er hatte fünf Tüten mit Jacken dabei, die er dem Mann schenken wollte. Während des Gesprächs in der Wohnung des Ruheständlers rief zufällig dessen Tochter an, die bei dem Telefonat erfuhr, dass sich gerade ein fremder Mann in der Wohnung ihres Vaters aufhält. Der unbekannte Besucher wurde daraufhin sehr nervös und verabschiedete sich überstürzt. Er stieg als Beifahrer in einen silberfarbenen Pkw (Mercedes A-Klasse, neues Modell) mit KA-Kennzeichen, der in der Nähe geparkt war und an dessen Steuer ein zweiter Mann saß. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.