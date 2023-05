Mainz/Zweibrücken Mutter-Kind-Einrichtung für JVA Zweibrücken

In der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken soll erstmals in Rheinland-Pfalz in einer JVA eine Mutter-Kind-Einrichtung entstehen. Geplant sei eine eigene Abteilung mit drei Plätzen für Mütter und ihren Kindern im geschlossenen Vollzug sowie weiteren drei bis fünf Plätzen im offenen Vollzug, teilte Justizminister Herbert Mertin (FDP) auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Landtagsfraktion in Mainz mit.