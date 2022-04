Drogenprozess vor dem Landgericht Zweibrücken : Angeklagte tauschten auch „Gewaltfantasien“ aus

Wie sich jetzt herausgestellt hat, waren Angeklagte im Zweibrücker Dealer-Prozess in der Hooligan-Szene unterwegs (Symbolfoto). Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Zweibrücken Die mutmaßlichen Drogenhändler sollen in der so genannten Hooligan-Szene unterwegs gewesen sein.

Zimperlich zu sein wollten sie sich wohl nicht nachsagen lassen – zumindest einige von ihnen. So verabredeten sich die auch als Hooligans unterwegs gewesenen mutmaßlichen Drogenhändler zu so genannten „Drittort-Auseinandersetzungen“, um sich in Wäldern, Parks oder auf Feldwegen mit einer gegnerischen Gruppe von Raufbolden zu prügeln. Willkommene Anlässe dazu: die Spiele des 1. FC Kaiserslautern. Zu diesen schlagfertigen jungen Männer gehörten auch einige der elf Angeklagten, die sich seit April 2021 in vier parallel laufenden Verfahren wegen des Vorwurfs bandenmäßigen Drogenhandels verantworten müssen. Die Verhandlungen vor der Ersten Großen Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken waren in der vergangenen Woche fortgesetzt worden.

Die Erkenntnisse über die Hooligan-Aktivitäten einiger der Angeklagten sind quasi der Beifang der bisherigen umfangreichen Ermittlungen in Sachen Drogenhandel, über die in der vergangenen Woche unter anderem ein 41-jähriger Beamter der Kriminaldirektion Kaiserslautern berichtete. So sei auf einem sichergestellten Handy eines der Angeklagten ein im Januar 2020 übermitteltes Gruppenfoto gefunden worden, das ihn und mehrere andere junge Männer „auf einem Waldweg in roten Trikots, schwarzen Hosen und mit Boxhandschuhen“ zeige. „Es ist ein typisches Bild einer Hooligan-Gruppe, die sich auf einem Acker trifft, um sich zu prügeln“, befand der erfahrene Beamte. Das Foto sei wohl unmittelbar nach der Auseinandersetzung entstanden, vermutete der Kriminaloberkommissar: „Denn die meisten der Männer hatten deutlich sichtbare Blessuren davongetragen – vor allem in ihren Gesichtern.“

Solche Schlägereien sind übrigens strafbar, wie der Bundesgerichtshof mit seinem Beschluss vom 20. Februar 2013 klargestellt hatte. Zwar läge ihnen eine „wechselseitige Einwilligung der Beteiligten“ zugrunde. Sie seien aber sittenwidrig, weil diese Auseinandersetzungen das Risiko schwerer Verletzungen erhöhe, hieß es damals.

Zum Nachteil einiger der Angeklagten könnte sich ebenfalls auswirken, dass sie sich in ihren von den Ermittlern mitgelesenen Kurznachrichten alles andere als wohlwollend über Kriminalbeamte geäußert hatten. So berichtete der 41-jährige Beamte weiter, dass ein Chat gefunden worden sei, in dem sich ein 31-jähriges von einem 32-jährigen mutmaßlichen Bandenmitglied auf eine entsprechende Frage hin „den Kopf“ eines von ihm gehassten Ermittlers „schön verpackt in einer Kiste“ zum Geburtstag gewünscht hatte. Darauf hatte der Schenkende geantwortet: „Schwer machbar, aber möglich.“ Zu diesen, wie es der 41-jährige Kriminalbeamte ausdrückte, „Gewaltfantasien“ habe auch gehört, dass man laut ausgewertetem Chatverlauf offenbar – zumindest theoretisch – erwogen habe, zwei Polizeireviere in Kaiserslautern „abzubrennen“. Denn die begeisterte Antwort des Jubilars habe damals gelautet: „Ja, das wäre mal ein Geschenk!“

Die mutmaßlichen Dealer hätten sich in ihren Chats auch über die Bandenstruktur ausgetauscht, berichtete ein 43-jähriger Ermittler. So habe einer der Angeklagten im Mai 2020 mitgeteilt, dass er befördert worden sei. Der 37-Jährige schrieb seinerzeit: „Ich wurde zum Vertriebsbeauftragten für Deutschland ernannt. Ich bin also das hiesige Rotterdam.“ (Der Hafen vom niederländischen Rotterdam gilt als eine der größten Einfuhrschleusen für Kokain in Europa – Anm. d. Red.)