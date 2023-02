Musikverein Niederauerbach : 50 Jahre im Dienst der Musik

ZweibrückeN Bei seinem ersten Jahresfest seit Februar 2019 ehrte der Musikverein Niederauerbach seine langjährigen, treuen Mitglieder und Aktiven. Höhepunkt im Vereinsleben ist neben der bekannten Auerbacher Kerb auch die regelmäßige Spanienreise.

Bei Sonnenschein und vergleichsweise milden Wintertemperaturen waren rund 70 Vereinsmitglieder am Samstag von der Alten Brauerei Grund in der Dorfmitte bis zur Hütte des Pfälzerwald-Vereins in Contwig gewandert, um in großer Runde zu feiern. Natürlich mit Musik, für die Alleinunterhalter „Auerbacher Bernd“ sorgte. Drei- bis viermal ist der MV Niederauerbach im vergangenen Jahr immerhin aufgetreten. Das Dorffest und vor allem die weithin berühmte Auerbacher Kerb mit drei Tagen Ausnahmezustand vor allem im Festzelt des MV sind ohne das Engagement des Vereins nicht denkbar.