Musikverein Niederauerbach sagt seine Zeltkerwe ab : Gesundheit geht vor Kerwe-Tradition

Zweibrücken Der Musikverein Niederauerbach sagt seine Zeltkerwe ab. Bei der wohl ersten Veranstaltung der Region nach den Corona-Verboten sei der Andrang nicht zu kontrollieren.

Zum ersten Mal in der über 50-jährigen Geschichte des regen Musikvereins wird es weder Straußrede noch einen bunten Samstagabend mit Höhenfeuerwerk geben. Hier feiern bei schönem Wetter alljährlich mehrere Hundert Menschen weit über den Zweibrücker Ortsteil hinaus. In diesem Fall ist die große Beliebtheit eher ein Verhängnis als ein Segen, denn in der Regel sind das kleine Zelt und der begrenzte Platz hinter der Sparkasse voll besetzt. Dicht gedrängt wird bei dem beliebten Volksfest auch an der Freilunft-Bar gelacht, gesungen, sich unterhalten. Nadine Theisohn bedauert: „Es ist sehr traurig. Aber es ist nicht abzusehen, welche Sicherheits- und Hygienerichtlinien als Auflage vorgegeben werden.“

Eine eventuelle Einschränkung von Besucherzahlen und das Einhalten von Abstandsregeln könne vom Verein nicht kontrolliert werden, insbesondere bei dem Besucheraufkommen am Samstagabend. Ein Großteil der Kerwehelfer gehöre zudem einer der Risikogruppen an, deren Gesundheit der Verein nicht gefährden will.

Sehr kreativ texteten die Vereinsmitglieder den Titel „Karneval in Rio“ kurzerhand auf Oktoberfest um. „Das war bei unserem letzten Besuch in Calella“, erinnert sich Nadine Theisohn. In der spanischen Stadt an der katalanischen Costa del Maresme gestaltet der Verein regelmäßig das Oktoberfest mit, in einem Zelt direkt am Meer. Zum Glück sei der nächste Besuch dort erst in den nächsten Jahren wieder geplant. Nicht nur hier begleiten die Fans ihren Musikverein oft in mehreren vom Verein organisierten und finanzierten Bussen.