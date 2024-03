Die Arbeit wird in zwei öffentlichen Konzerten präsentiert, einmal direkt nach dem Synagogentag am Freitag, 15. März, 18 Uhr, in der Aula des HFG. Darüber hinaus am Sonntag, 17. März, um 17 Uhr in der Synagoge in Saarbrücken am Beethovenplatz. Gäste sind dazu willkommen.