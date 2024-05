Diesen Samstag Nach langer Pause wieder multikulturelles Begegnungsfest

Das multikulturelle Begegnungsfest wird vom Arbeitskreis Integration innerhalb des kommunalen Präventionsrates mit Unterstützung des Beirates für Migration und Integration in Zusammenarbeit mit der Stadt Zweibrücken organisiert. Die Botschaft des bunten Familienfestes ist, dass alle Kulturen friedlich in einem neben- und miteinander leben können und sollen. „Gerade in der heutigen Zeit, in welcher vor allem die extremistischen rechten Ränder immer stärker werden, sind solche Veranstaltungen eine klare Botschaft an unsere Gesellschaft“, schreibt Patrick Lang, Vorsitzender des Arbeitskreises Integration, in der Pressemitteilung.